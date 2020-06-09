麥明詩寫信予11年前自己　提醒愛情路上會經歷「被背叛的痛」

麥明詩可以話一直喺人生勝利組。（IG：@louisa_mak）

成日有人話，如果以前點點點𠵱家就好啦，不過，邊有咁多如果。麥明詩呢日都寫下長信畀17歲嘅自己：「如果人生所作的每個抉擇，都可以無限『回到上一頁』，你大概不會像現在般矛盾不安吧？17歲的麥明詩，當面對升學、愛情等等人生課題時是否感到困惑呢？怕做錯決定而令自己猶豫不決嗎？」

想當年讀書時，麥明詩成績出眾係會考十優狀元。（IG：@louisa_mak）

17歲嘅Louisa正面對曾經視為「人生最大挑戰」——會考：「直到今時今日，我仍為你努力得來的成績感到自豪。多謝你當時決意到英國升學，這可能是一條較艱辛的路。過程中有笑有淚。你更會重新體驗到追求知識的樂趣，對不同領域事物長出好奇心，為你塑造了今後的自我價值和人生觀。」

麥明詩寫下長文畀17歲嘅自己，提醒種種歷練可以成就今日嘅自己。（IG：@louisa_mak）

年少時除咗讀書，要面對嘅亦有情竇初開嘅煩惱，Louisa仲提到愛情路上會經歷「被背叛、被傷害的痛」：「如果以學業考取10A計算，你的愛情我想最多只有10C，甚至10D吧。你曾經將必須『成功』、『開花結果』從學業套用到愛情身上，最後辛苦了自己，辛苦了你愛過的人。相愛不易，相處也難。你也許會經歷被人被背叛、被傷害的痛，但請不要心有不甘，也不要抱怨對方。善待別人就是善待自己。敢於愛、敢於嘗試、敢於承認自己的軟弱，這才是成長。愛情的最終目標是學習去愛，不要害怕失去而不肯付出，因為愛一個人不一定要擁有，但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他！」

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麥明詩寫咗一封信俾17歲嘅自己。（Facebook：@麥明詩 Louisa Mak）

給17歲麥明詩的一封信 全文：

如果人生所作的每個抉擇，都可以無限「回到上一頁」，你大概不會像現在般矛盾不安吧？

你好，17歲的麥明詩，當面對升學、愛情等等人生課題時是否感到困惑呢？怕做錯決定而令自己猶豫不決嗎？

這一年，你完成了曾經視為「人生最大挑戰」——會考。直到今時今日，我仍為你努力得來的成績感到自豪。但成績只是bonus，更重要是你在過程中努力過、學習過，得到的遠遠比成績單上的分數多；這，或許不是你現在可以體會的到。

很多人羨慕你有拔尖的捷徑，猶如坐上了「人生勝利組」的直通車，既不需要面對A-level這隻洪水猛獸，亦可以直入本港大學心儀學系。但你心知最希望的還是入讀夢寐以求的英國劍橋大學，不過劍橋法律系倒不是有成績就能穩入。到底要聽身邊人的勸喻升讀中六直入本地「神科」？還是堅持挑戰自己赴英國寄宿學校唸高中，過關斬將去考獲劍橋大學入學資格呢？

讓我以「過來人」身份告訴你吧！人是永遠不會知道甚麼最適合自己，追夢的路上少不了跌跌撞撞。請你相信我，不要懼怕嘗試，勇敢地邁出腳下那一步吧！誰可以確保人生的每一個抉擇都是正確？世上沒有絕對的對與錯，只需知道，成功來自每天小小的超越，你不能超越每個人，但你能不斷超越自己！

多謝你當時決意到英國升學，不怕困難地重新適應一個完全陌生的學習環境、再經歷另一個公開試GCE，這可能是一條較艱辛的路。回想起，當初入讀寄宿學校、認識英國文化、學習獨自生活，也曾經鬧出不少笑話，過程中有笑有淚。你更會重新體驗到追求知識的樂趣，對不同領域事物長出好奇心，為你塑造了今後的自我價值和人生觀。

令17歲的你困惑的，還有愛情吧。如果以學業考取10A計算，你的愛情我想最多只有10C，甚至10D吧。你曾經將必須「成功」、「開花結果」從學業套用到愛情身上，最後辛苦了自己，辛苦了你愛過的人。

相愛不易，相處也難。要明白每段關係都不能計算能否開花結果，你更應該將之視為一段讓自己更堅強、更認識自己、更認識人性的旅程。你也許會經歷被人被背叛、被傷害的痛，但請不要心有不甘，也不要抱怨對方。善待別人就是善待自己。敢於愛、敢於嘗試、敢於承認自己的軟弱，這才是成長。愛情的最終目標是學習去愛，不要害怕失去而不肯付出，因為愛一個人不一定要擁有，但擁有一個人就一定要好好去愛他、珍惜他！

人生之所以精彩，在於將來充滿無限可能性，等著你一步步去探索。不要為別人忘掉自己，不要被困難所折服；要毋忘初衷，要一如既往。謝謝這一切，讓今天的麥明詩擁有了過去10年一幕幕精彩的回憶。

2020年的麥明詩，敬上