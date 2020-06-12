山下智久參演《南極兇案》HBO首播　兩分鐘預告冇對白齋騷樣

HBO全新驚慄劇《南極兇案》（The Head），今日（12/6）晚上9時於HBO頻道首播，並會安排在點播平台「HBO GO」同步上架，此劇由華納媒體娛樂網聯同日本Hulu和The Mediapro Studio共同製作，共有6集，在西班牙特內里費島（Tenerife）上，一個佔地2,000平方米的攝影棚內拍攝，場景參考「北極星六號國際研究站」（the Polaris VI Antarctic Research Station）建造，將這類研究設施的真實情況，仔細地呈現觀眾眼前，此外劇組亦堅持到冰島取景，加強真實感和營造極地的蒼涼感覺。

《南極兇案》演員陣容來自世界各地，包括「衝出日本」的山下智久、參演《極地惡靈》的約翰林奇（John Lynch）、參演《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Mary Queen of Scots）的英國女星嘉芙蓮奧當尼（Katharine O' Donnelly）、參演《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）的Alexandre Willaume、Laura Bach、參演《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）的Sandra Andreis、參演《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的Amelia Hoy、參演《伴諜同盟》（Allied）的Chris Reilly、參演《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）的Richard Sammel，以及參演劇集《王冠》（The Crown）的Tom Lawrence。

《南極兇案》的演員班底來自世界各地，山下智久成為亞洲唯一代表。（HBO提供）

山下智久成亞洲唯一代表 挑戰全英語對白

值得注意的是，山下智久是全劇唯一一位亞洲代表，並主唱片尾曲《Nights Cold》，他在劇中飾演Aki，與嘉芙蓮奧當尼飾演的Maggie Mitchell是情侶。另一個重點，是全劇只有英文和丹麥語對白，意味山下智久需要由頭到尾挑戰英語對白，不過早前公開的兩分鐘劇集預告裏，劇組未有刻意將他講對白的部份剪輯出來。

《南極兇案》故事設定在南極漫長而黑暗的月份裡，極地研究站被冷冽、凜風和浩瀚冰層淹沒。來自全球多國的精英科學家負責在漫長的暗夜中維持基地運作，但是在冬季，基地卻突然與外界斷了聯繫；春回大地，另一班科學家抵埗，發現基地已成兇案現場，9人當中，7死兩失蹤，到底期間發生什麼恐怖事件？

山下智久在劇中飾演Aki，與英國女星嘉芙蓮奧當尼（Katharine O' Donnelly）飾演的Maggie Mitchell是情侶。（HBO提供）

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