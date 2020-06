山下智久參演《南極兇案》HBO首播　兩分鐘預告冇對白齋騷樣

HBO全新驚慄劇《南極兇案》(The Head),今日(12/6)晚上9時於HBO頻道首播,並會安排在點播平台「HBO GO」同步上架,此劇由華納媒體娛樂網聯同日本Hulu和The Mediapro Studio共同製作,共有6集,在西班牙特內里費島(Tenerife)上,一個佔地2,000平方米的攝影棚內拍攝,場景參考「北極星六號國際研究站」(the Polaris VI Antarctic Research Station)建造,將這類研究設施的真實情況,仔細地呈現觀眾眼前,此外劇組亦堅持到冰島取景,加強真實感和營造極地的蒼涼感覺。

《南極兇案》演員陣容來自世界各地,包括「衝出日本」的山下智久、參演《極地惡靈》的約翰林奇(John Lynch)、參演《蘇格蘭女王:爭名奪后》(Mary Queen of Scots)的英國女星嘉芙蓮奧當尼(Katharine O' Donnelly)、參演《盜墓者羅拉》(Tomb Raider)的Alexandre Willaume、Laura Bach、參演《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)的Sandra Andreis、參演《嗜血嬌娃》(Killing Eve)的Amelia Hoy、參演《伴諜同盟》(Allied)的Chris Reilly、參演《希魔撞正殺人狂》(Inglourious Basterds)的Richard Sammel,以及參演劇集《王冠》(The Crown)的Tom Lawrence。

《南極兇案》的演員班底來自世界各地,山下智久成為亞洲唯一代表。(HBO提供)

山下智久成亞洲唯一代表 挑戰全英語對白

值得注意的是,山下智久是全劇唯一一位亞洲代表,並主唱片尾曲《Nights Cold》,他在劇中飾演Aki,與嘉芙蓮奧當尼飾演的Maggie Mitchell是情侶。另一個重點,是全劇只有英文和丹麥語對白,意味山下智久需要由頭到尾挑戰英語對白,不過早前公開的兩分鐘劇集預告裏,劇組未有刻意將他講對白的部份剪輯出來。

《南極兇案》故事設定在南極漫長而黑暗的月份裡,極地研究站被冷冽、凜風和浩瀚冰層淹沒。來自全球多國的精英科學家負責在漫長的暗夜中維持基地運作,但是在冬季,基地卻突然與外界斷了聯繫;春回大地,另一班科學家抵埗,發現基地已成兇案現場,9人當中,7死兩失蹤,到底期間發生什麼恐怖事件?

山下智久在劇中飾演Aki,與英國女星嘉芙蓮奧當尼(Katharine O' Donnelly)飾演的Maggie Mitchell是情侶。(HBO提供)

點擊下列圖輯,細賞《南極兇案》精美劇照: