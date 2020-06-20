林秀怡逆市籌備新舖兼買樓　入手屯門450萬新盤：要搏命狂搵錢

林秀怡曾花盡40萬積蓄救癌母後，死慳死抵，以餐廳、網店收入，終於有錢男友一齊買樓。（IG圖片)

近年於多部劇集如《是咁的，法官閣下》、《婚姻合伙人》、《十二傳說》中有亮眼表現嘅林秀怡，去年八月有傳因在IG對社會事件表態，慘遭TVB雪藏。事隔近一年，林秀怡再次現身TVB，並將主持新節目《我要做業主》，與此同時，原來林秀怡已上車成功，買入屯門新盤珺瓏灣300呎的樓花新盤，認真可喜可賀，林秀怡接受《香港01》訪問時表示:「其實係同男友一齊夾份，佢佔大份，都開心，不過本身已經窮，而家就更窮，所以真係要搏命狂搵錢。」

位於屯門的恒大‧珺瓏灣最便宜單位實用面積223平方呎，屬開放式間隔，折實售價約318萬元。（資料圖片）

林秀怡透露首期約50萬，並強調自己「比好少份」，又指「第一次做業主覺得好假，因為層樓同男友一齊夾，希望努力搵多啲錢，將來可以自己買一層樓啦。」50萬雖然話多唔多，話少唔少，但林秀怡早兩年因媽媽患上子宫頸癌，住公屋嘅佢花盡40萬積蓄救母，窮到燶的她如今可以上車成功，看起她真的非常搏命搵錢，本身與友人合資開餐廳嘅林秀怡，去年開設網店售賣美容保健產品，為咗將最好嘅產品比消費者，林秀怡親自做白老鼠，試盡所有產品，結果搞到身體機能大退。「之前試得太多，個人腫晒，要睇中醫調理，本身要繼續，但因為下星期拍節目，要減肥，所以唔可以調理住。」

同TVB仲有好長約嘅林秀怡，下星期將為新節目《我要做業主》開工，問到接下來可有其他工作，林秀怡就話暫時未傾。（資料圖片）

自小與媽媽相依為命嘅林秀怡，一直身兼數職養家同照顧病母，幸導演男友Kevin為其分擔不少，二人拍拖四年，感情十分穩定，林秀怡亦多次表示視對方為結婚對象，如今夾錢買樓，看來婚期不遠。「係有結婚打算，不過而家買完樓無晒錢，所以要再遲啲。」

林秀怡與男友拍拖4年，早有結婚共識，難怪男友買樓都預埋佢一份。（IG圖片)