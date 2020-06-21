太平紋身店│姜濤粉絲33度高溫堅持探班曬足一朝：我叫佢哋唔好等

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動，周秀娜、黃德斌、姜濤、林德信（Alex）、吳綺莉、陸駿光、駱振偉、譚凱倫、ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）以及編劇李敏的長女李賞等都有出席。

中午時份，市區氣溫一度攀升至攝氏33度，一眾演員為配合劇情需要穿冬天衫拍外景，認真攞命，陽光猛烈得要命，難怪「人氣王」姜濤面對鏡頭時有點不情不願地強顏歡笑。

撰文：游大東

正在拍攝的ViuTV新劇《太平紋身店》，今日中午（21/6）在上環太平山街舉行探班活動，惟姜濤似乎乎有點悶悶不樂，原來跟天氣太熱有關。（梁碧玲攝）

《太平紋身店》幾位主角（左至右）：陸駿光、姜濤、周秀娜、黃德斌、吳綺莉、林德信。明顯睇得出姜濤因為天氣太熱，心情麻麻。（梁碧玲攝）

「第一次體驗到咩叫熱到傻！」

我們找了個陰涼處訪問，他嘆氣說：「第一次體驗到咩叫熱到傻，不過大家都一樣，我唔覺得自己特別辛苦。我本身唔太夠膽飲凍嘢，因為驚會對把聲唔好，但剛才飲常溫水都唔得，要飲凍水，我人生首次覺得凍水係咁好飲。」

還有沒有其他解暑方法？姜濤直言選擇發呆。「我見到好多人皺眉頭，係咁話：『好熱好熱！』咁樣幫唔到件事，所以我就發下呆，當唔記得咗呢件事，但其實都冇乜用，熱就熱！」

周秀娜拍《太平紋身店》「好驚」遇見姜濤：我情願揀林德信！

烈日下，問姜濤有甚麼消暑妙計，他的答案竟然是：「我會發下呆，當唔記得咗呢件事。」（梁碧玲攝）

《太平紋身店》今日在上環太平山街拍外景，又安排傳媒探班，大批姜濤Fans無懼烈日當空，只為見到偶像一面。（梁碧玲攝）

「姜糖」堅持現身撐場 姜濤擔心粉絲中暑

雖然熱到癲，但只要有姜濤出現的地方就必然有「姜糖」的存在，眼見一大班粉絲在烈日下曬足一朝，偶像感到既心痛亦不好意思。「我有叫佢哋唔好等，因為我覺得長時間喺外面係會中暑，所以我都會同佢哋講，話不如趁我休息嘅時間，佢哋去其他地方避避先。」

談到在《太平紋身店》的演出，姜濤指自己只是客串性質，但角色極之重要，他會飾演黃德斌被殺害的獨子，他需要飾演鬼魂，所以事前都有點緊張。「事前公司只係純粹話有套關於紋身嘅戲，就叫我去試下，我都唔知要拍打戲，同埋我都未試過演靈魂，好彩導演話呢個靈魂同在生嘅人冇咩分別，行路唔會特別飄，可以嘗試演出呢個角色，我覺得好開心。」

姜濤又指「父親」黃德斌很高、身材健碩，想向他學習如何健身，至於周秀娜，因為跟她不熟悉，所以起初他覺得有點害怕，幸好「娜姐」相當照顧後輩，會跟他聊聊天，增加彼此默契。

姜濤向來甚少喝凍飲，但天氣太熱，也要「破戒」：「我人生首次覺得凍水係咁好飲！」（梁碧玲攝）

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點擊下圖，欣賞《太平紋身店》探班現場實況：

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同場加映：姜濤在21歲生日當天推出新歌《蒙着嘴說愛你》，希望在疫情中為大家打氣：