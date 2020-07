39歲劉心悠近年都以短髮造型示人,與初出道的長髮「心悠BB」Look感覺大不同,加上她早前為自己取了一個外號為「Lady CEO」,象徵為自己的將來全權負責、是一位幹練的女孩。而這位CEO將自己的硬朗感再次提升,日前在個人IG分享了一張激短髮新造型,女強人味又添幾分,還留言謂:「Sometimes you just have to be done, not mad, not upset. Just done.(做人有時要化、別動氣,別難過,就是要化)」,似乎剪短髮後對人生又有新領悟。

