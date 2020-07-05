林作為裕美反駁整容、出軌指控　「唐狗論」「簽約論」到底講乜？

麥明詩舊愛林作最近與比他年長1歲的裕美公開戀情，吸引不少網民熱烈討論，踩他們外表、家世不相襯，而林作母親接受傳媒訪問時更指自己寧願斷絕母子關係，也不想裕美入門。今日（4/7），林作繼續為「林美戀」辯護，拍攝了三段短片並上載到女友的Instagram。與女友一起在林家豪宅中亮相的他，於第一條短片中，便反擊外界對女友結過婚的偏見，直指「失婚」含歧視意味：「離婚唔係問題，問題係你覺得離婚嘅女人係Cheap」、「離婚不等如比人低一等做二等公民」，最慘、最令人費解是女人應該是「同一Team」，但女人也會歧視其他女人離婚。

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在第二條短片，林作要求裕美向粉絲親自澄清整容傳聞，她指自己的樣貌之所以與過往有所分別，是因為自己變瘦，以及現時已經32歲，再不像以前有Baby fat，林作聽完就話女友答案「好悶」，更「搶咪」幫對方解釋：「第一，當初佢行嘅路線完全唔啱佢，Bob頭扮cutie，唔係佢真正嘅形象，第二，佢當年早出道，仍有Baby fat。第三，佢個樣本身唔係香港人樣，係混血樣。」他又以「唐狗論」作比喻：「你搵隻唐狗返嚟，去溝隻鬼佬狗，佢個樣梗係唔似唐狗，你係咪話佢整容吖？」令裕美寫個服字：「你講得咁啱嘅！」

林作認戀裕美後，多次發聲為女友辯護。（Facebook/@林作）

林作在第三條短片中便為裕美「偷食」、「出軌」辯護，直指裕美未為自己發聲很「自私」，而裕美則覺得自己從來沒有「偷食」：「你同一個人好好哋一齊，之後自己有啲貪心出去搵第二個，為玩、新鮮感，但係我從來冇喺關係冇破裂嘅情況下，出去認識第二個。」林作又以「簽約論」去幫對方補充：「等於個藝人張藝人合約就嚟完結，你同新公司開始傾新合約，有冇問題？梗係冇問題啦！」指一段關係完結跟離婚法律程序完成與否，完全是兩件事。

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