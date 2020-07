王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉 (Irisa) 言行一向大膽和西化,擁有Fit爆噴血身材的她,經常於IG同大家開心share靚相,可說是IG上的女神。日前,Irisa就post了一張她身穿黑色one-piece泳衣於沙灘拍攝的靚相,並留言表示:「i'm either in a swimsuit, lingerie, or naked (我一係着泳衣、內衣又或是裸體)。」簡單一句道出了自己日常的穿衣風格,非常犀利。

