黃德斌離開20年工作環境重新出發：唔會有大公司話限制住你

藝人黃德斌在2017年約滿離開TVB後，他選擇另闖一片天，尋求更多新的機會。離開後，ViuTV很快便向德斌招手，找他拍攝劇集《婚姻合夥人》。德斌對在ViuTV拍攝的感覺是大讚舒服：「因為佢唔會外景再接廠再拍攝，變咗開工時間係有限。今次我冇預過好長時間開工，所以多咗時間休息。」

提到離開效力多年的TVB，他形容這次不再續約是對自己重新出發：「始終依家唔會有一間大公司可以話限制住你，當然之後做好多事要靠自己。呢個係一個幾大轉變，其實再次返入TVB到依家離開，我都喺TVB已經20年啦。其實我想自由啲，可以同更多唔同嘅人合作。」

最大轉變德斌笑言可以到其他電視台工作。（香港01）

要離開這個舒適圈身和心都需要去接受，德斌直言一定不能害怕：「轉變對一個人嚟講係要好大付出同要勇氣。咁你付出勇氣你衡量過承受得起就唔會諗咁多其他事，唔亂諗就唔會有害怕情緒，咁都當然啦，自己唔好有負面情緒啦。」

德斌入行32年，影視作品無數。（香港01）

德斌入行已有32年，演出作品無數，在演戲方面，可能某程度已經有一種疲累或厭倦，「其實我就冇，因為呢個行業係不斷成長。同埋隨住你經驗，假設30年前我入行做一個角色同30年後做一個角色，係完全唔一樣。根據對手唔同、環境唔同，都會唔一樣。呢個就係做演員嘅好玩之處，可以不斷探索，所以我就冇厭倦。」

德斌現年已經是57歲，拍戲有時候要長時間的工作，體力方面消耗極大，德斌承認是有點吃力：「始終年紀同三十年前唔同，以前七組戲都捱得到，但依家就唔係好得。所以我依家唔開工爭取休息之餘，都要做足足夠鍛練面對接下來工作。」

德斌喜歡戶外運動。（香港01）

談到疫情日益嚴重，工作收入是收到極大影響，「依家製作少咗，變咗唔單單係我，係世界都受到影響。（有積蓄？）其實我搵得幾多錢呀，邊有咁多錢儲蓄，手停口停呀，衣食住行我都花費唔少。」

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