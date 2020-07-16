雷有輝留家抗疫聽黑膠碟增進父子情：政府派嗰一萬蚊都夠埋單

太極主音雷有輝日前接受商業電台節目《有誰共鳴》蔡靜怡訪問，分享自己喜愛歌單。Pat哥話近日留家抗疫，同囝囝聽黑膠碟打發時間：「唔知點解，呢排個仔鍾意聽舊歌，所以我搵Hi-Fi德幫手買部二手機，真係抵到爛，政府派嗰一萬蚊都夠埋單，所以兩父子一齊研究。雖然就停工冇收入，不過增進父子情，咩都係值得！」

太極主音雷有輝日前接受商業電台節目《有誰共鳴》蔡靜怡訪問，分享自己喜愛歌單。

演唱會舉行在即，但香港疫情近日反覆，雷有輝話會以積極態度籌備音樂會：「其實個騷本來四月舉行，延期咗一次，所以我都唔諗太多，要睇疫情發展同限聚令會點先知有冇影響，但一日未有公布，都要當如期開騷咁做！」，雷有輝表示因限聚令而延遲樂隊綵排：「依家月尾先排Band啦，不過全部都係高手，一埋位就夾到，次次排歌似朋友聚會多啲，咁月尾先啦！」

雷有輝廣播道巧遇張松枝，二人惺惺相惜，Pat哥更送上海報。

Pat哥就話一直有同主辦開會，對方亦加強衛生措施：「之前都講過現場會探熱、派口罩，今日佢地話所有入場人士，都會經過消毒噴霧，總之都係想大家睇得安全同安心，所以未來七日大家乖乖地，唔好周圍走啦！」

雷有輝近日留家抗疫，同囝囝聽黑膠碟打發時間：「唔知點解，呢排個仔鍾意聽舊歌，所以我搵Hi-Fi德幫手買部二手機，真係抵到爛，政府派嗰一萬蚊都夠埋單！」