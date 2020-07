70年代一線花旦文雪兒的27歲大女張筠(Christy)早前正式宣布入行,簽約模特兒公司。Christy樣子標緻甜美,跟韓劇《夫妻的世界》「最靚小三」韓素希的樣貌和氣質很相似。而Christy成為Model後,亦不會放棄工程師的正職。她昨日在IG post了一張酒店打卡靚相,以性感形象示人並留言表示:「I just love this view so much。」一班網民就留言大讚她:「so hot!」

韓素希。((Viu《K1頭條》))

