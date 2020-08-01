港姐2020｜洪永城開Live被網民嫌悶　侯嘉欣自爆家人曾賄賂警察

《2020香港小姐競選》8月30日就舉行，似乎因為疫情關係，大會就決定減少商場宣傳活動，轉而在網上開LIve。今日（1/8）大會更安排了陳楨怡（Celina）、范倩雯（Charmaine）和侯嘉欣（Michelle）三位候選佳麗與洪永城一齊食住飯開Live，不過他們並非同場出現，而是各有各打邊爐，隔住個Mon傾偈，不少網民都留言表示：「睇到眼瞓！」

開Live打邊爐，不過大家都冇食，一齊洗咗成半個鐘筷子。（Youtube截圖 / TVB）

果然，網民最先注意到的就是三位佳麗的衣着，有人就讚侯嘉欣（Michelle）穿了一條低胸Deep V連身裙，十分性感，亦有人話今屆質素參差，更有人直指陳楨怡（Celina）似男人，批評實在是毫不客氣。

衣着真係好重要。（Youtube截圖 / TVB）

你以為這個Live節目會好似《#後生仔傾吓偈》一樣生動有趣嗎？實際上就只有一個「悶」字。可能由於三位佳麗對鏡頭陌生，所以當洪永城拋出問題時，她們一點都接不上，問一句，就只會答一句，而且沒有內容。

傾咗半個鐘，總算開始食。（Youtube截圖 / TVB）

或者洪永城有留意到網民的留言，所以在Live中段便開始盡力引導佳麗答問題和聊天，更問到：「去旅行時，做過最Wild嘅嘢係乜？」這令個Live開始有娛樂性以及綜藝感。

范倩雯（Charmaine）都算三位之中較為健談的，其他二位表現實在強差人意。（Youtube截圖 / TVB）

三位之中比較健談的范倩雯（Charmaine）就率先回答，她表示曾經與三位朋友去夏威夷旅行時被警察半路截查，原來是因為她們超速駕駛。洪永城就問：「咁後尾點？」她就回答：「我哋三個女仔就嗲佢，解釋我哋係遊客，同埋趕住睇日落。最後佢好好人冇畀告票，仲介紹埋其他景點。」

侯嘉欣（Michelle）自爆哥哥去旅行時超速駕駛、醉駕兼賄賂當地執法人員。妳知唔知有咩係唔講得㗎？（Youtube截圖 / TVB）

侯嘉欣（Michelle）除分享自己是一個周杰倫超級Fans之外，就爆料在一次家庭旅行時，自己的哥哥賄賂了當地執法人員。她表示，有一次駕車的哥哥被當地執法人員截停了，該位執法人員更表示她的哥哥超速駕駛，兼發現了他曾經飲酒，執法人員更表示要扣留他兩個星期。正當他們一家手足無措的時候，這位執法人員就示意指着旁邊的ATM，暗示可以付錢了事。最後，他們當然也被放行了。網民聽到後就十分驚訝，預料不到她會說出這些事。

陳楨怡（Celina）被洪永城質問有關「收兵」、「爛蒲」傳聞時，就只簡單回應了「唔係吖，只係正常社交活動」。（Youtube截圖 / TVB）

相反，陳楨怡（Celina）的故事就比較正常，只是講出了自己大學旅行，去印度清奈時的遭遇。她說道，覺得當地好熱情，有一次去廁所時竟然被當地人捉住要求合照。

港姐2020．獨家｜大熱陳楨怡男友係戴祖儀前度 被爆蒲精愛收兵

及後談到旅行時的奇怪遭遇時，她就表示媽媽送了一個可以偵測靈異體的檀香，說：「附近有『嘢』嘅時候會變味。」洪永城聞言就笑說：「有冇試過拎入嚟TVB？」可惜陳楨怡又答不上嘴。

網民留言仲精彩過個節目，點擊下圖逐格睇：

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