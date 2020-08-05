後生仔傾吓偈｜馮盈盈入篋測試如何藏屍　竟成功拉埋拉鏈拖行

最新一集《#後生仔傾吓偈》又搵嚟殺人案件做討論，不過今次大家都好醒，節目一開首陸浩明已經帶晒頭盔話「透過討論呢單新聞了解背後嘅原因或者當事人面對咩情況，而並非代表法庭專業調查」。

馮盈盈上星期因在節目中大讚中大教授殺妻係好男人而引起爭議。

今次討論嘅案件港大教授張祺忠殺妻案，張祺忠於2018年涉嫌在港大宿舍偉倫堂謀殺妻子後藏屍行李篋，再運到位於黃克競樓辦公室。有指引發案件嘅係因為因清潔廁所問題，死者與女兒因而發生爭執，其後死者曾指責張祺忠「點解頭先你唔幫我？」

實測入篋嘅目的其實係咩?

身為港大舊生嘅馮盈盈對於殺妻案表示感覺十分恐怖，並指黃克競樓係自己以前不時都會經過嘅地方。節目中，馮盈盈表示曾經睇過報道指Taylor Swift不時利用行李篋避開狗仔隊，為咗測試呢招可唔可行，後生仔搬出一個40吋行李篋，一開始大家都以為馮盈盈未必可以成功入篋，但估唔到佢「左塞右攝」下，竟然成功，甚至可以拉上拉鏈拖行，盈盈於篋中嘅感覺係「無事」、「有少少飄移」。馮盈盈呢個「縮骨入篋」技巧，將來話唔定可以喺《歡樂滿東華》上用作籌款。

即睇FYY入篋過程：

+ 17 + 16 + 15

點擊睇埋FYY新居：

馮盈盈自我修練演技 366呎香閨室內裝潢曝光