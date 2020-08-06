後生仔傾吓偈｜馮盈盈被GM感動流淚　緋聞男友鄭衍峰：挑戰高難度

一班後生仔圍埋睇GM同馮盈盈約會,其實極悶,難怪有網民認為節目改革後唔好睇。

改革後嘅《#後生仔傾吓偈》，逢星期二節目都會以愛情為主題，坦言加入節目都係為咗可以親近馮盈盈嘅後生仔GM，終獲機會同馮盈盈約會，之不過，上星期由佢安排嘅打邊爐、打卡熱點等行程都完全令馮盈盈反白眼，去到火鍋店時，更毫不留情表示自己M到，又指GM唔夠細心……

去街市買餸，GM拎住啲海鮮水滴晒落盈盈隻鞋,即時火都嚟埋。

雖然打擊接二連三，但GM未有因而灰心，昨日播出一集，佢更親自下廚，炮製意大利飯，過程一如所料勁甩漏，連馮盈盈都忍唔住話自己似湊仔。去到試食環節時，GM突然拎出粉紅繡球花，令馮盈盈驚喜不而，繼而係感動落淚。「好多謝佢比咗青春戀愛嘅心跳感覺我，特別係佢拎紮花出嚟時，同我講返係行街時見到，我真係好感動，佢可能係真係想哄我開心，我好多謝佢，我都講過好難抗拒小驚喜、小浪漫。」節目中，身為主持嘅鄭衍峰笑指GM舉動如打大佬，直情可以喺履歷表中寫下「曾經同馮盈盈約會」，馮盈盈聞言後有感自己被利用，而陸浩明即時打蛇隨棍上話:「咁你問下鄭衍峰，你有無試下約會盈盈」一對緋聞男女即時進行靜止狀態，心都虛晒咁叫大家繼續睇片。

搞咁多嘢,原來都不及一紮花,盈盈真係好開心。

感動到喊。

GM與盈盈的約會做啲咩