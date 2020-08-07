早霸王｜男聽眾坐完7年剛出獄　感激老婆養大乖女：今次教訓好大

男聽眾表示在獄中時,只有假期先可以全日聽收音機。(影片截圖)

最新一集 《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，又係一個感人的故事。男聽眾阿華致電表示想感謝太太過去七年為佢所做嘅一齊，點解會係七年呢？阿華說：「我哋結婚十年，但有七年係分開，因為我喺監房，臨入去之前，我個女剛剛出世。」阿華表示，知道自己要入獄時，都曾經提議老婆唔好等自己：「我叫佢放低個囡比我媽媽湊架。（如果佢當時真係走咗，你會唔會怨？）唔會，因為佢始終都係個女嘅媽媽，我當佢屋企人。」

男聽眾當年喺朋友聚會中識到太太,佢仲話:「太太係第三者 不過唔關佢事」

阿華入獄之後，老婆一個人撐起整頭家足足七年，實在不容易，難怪阿華表示非常感激，仲話想好好保護對方。「今次教訓真係好大，你話如果一兩年的話，可能好快打回原形，但七年真係好大改變，諗嘢長遠同實際啲。」森美問到，會唔會係剛出獄關係，所以好話盡講，阿華就十分堅定表示自己真係受咗好大教訓，仲以譚詠麟《一生中最愛》當中嘅歌詞「寧願一生都不說話 都不想講假說話欺騙你」以表自己嘅真摰。

男聽眾希望可以慢慢償還太太。

電話接通老婆Fanny後，Fanny笑言阿華不時都將「我愛你」掛嘴邊，但自己就甚少回應對方。最好笑阿華表白時，提到「你曾經話過下次西方同中國情人節時，我要送99支紫色玫瑰比你?」Fanny竟然話「唔記得」，呢兩公婆真係好正。