陳法拉與妮歌合演HBO新劇《The Undoing》　預告曝光竟得一秒鏡頭

香港藝人陳法拉近年殺入荷里活,與天后Nicole Kidman(妮歌潔曼)和Hugh Grant(曉格蘭特)合作HBO迷你劇《The Undoing》,最新預告在本月6日正式上載至Youtube。一眾粉絲滿心期待,卻發現陳法拉在預告中僅得一秒鏡頭,令人擔心難道法拉的戲份都會咁少嗎?

陳法拉在預告中僅有一秒鏡頭,劇迷擔心戲份較預期少。(YouTube截圖)

預告中見到陳法拉圍坐在圓桌左上角,黑髮、身穿藍衣。據知,《The Undoing》一劇共六集,法拉會演出其中四集,並飾演Jolene一角。劇集講述妮歌潔曼的丈夫曉格蘭特突然消失無蹤,因而面對不同難題,陳法拉就飾演妮歌潔曼其中一個的太太朋友。

妮歌潔曼亦有在IG追蹤陳法拉,認真威水。(妮歌潔曼IG圖片)

預告曝光後,網民發現影后妮歌潔曼竟然都有在Instagram追蹤陳法拉,相當巴閉。事賓上,陳法拉早年已雄心壯志,曾透露以打入荷里活為目標,如今算是獲得肯定。除了美劇《The Undoing》之外,更有傳陳法拉有份參演Marvel大作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),據知在戲中飾演要角,粉絲們可以好好期待一番啦!

