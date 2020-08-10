陳法拉與妮歌合演HBO新劇《The Undoing》　預告曝光竟得一秒鏡頭

香港藝人陳法拉近年殺入荷里活，與天后Nicole Kidman（妮歌潔曼）和Hugh Grant（曉格蘭特）合作HBO迷你劇《The Undoing》，最新預告在本月6日正式上載至Youtube。一眾粉絲滿心期待，卻發現陳法拉在預告中僅得一秒鏡頭，令人擔心難道法拉的戲份都會咁少嗎？

陳法拉在預告中僅有一秒鏡頭，劇迷擔心戲份較預期少。（YouTube截圖）

預告中見到陳法拉圍坐在圓桌左上角，黑髮、身穿藍衣。據知，《The Undoing》一劇共六集，法拉會演出其中四集，並飾演Jolene一角。劇集講述妮歌潔曼的丈夫曉格蘭特突然消失無蹤，因而面對不同難題，陳法拉就飾演妮歌潔曼其中一個的太太朋友。

妮歌潔曼亦有在IG追蹤陳法拉，認真威水。（妮歌潔曼IG圖片）

預告曝光後，網民發現影后妮歌潔曼竟然都有在Instagram追蹤陳法拉，相當巴閉。事賓上，陳法拉早年已雄心壯志，曾透露以打入荷里活為目標，如今算是獲得肯定。除了美劇《The Undoing》之外，更有傳陳法拉有份參演Marvel大作《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），據知在戲中飾演要角，粉絲們可以好好期待一番啦！

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