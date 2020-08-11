【使徒行者2】失落《萬千星輝頒獎典禮》　但喺網絡平台完勝前作

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

然而，當年由林峯、佘詩曼主演的《1》遠比《2》好成績，以收視為例，《1》的全劇平均收視為28點，最高見35點，更是2014年全年收視最高的劇集，反觀《2》全劇平均不足24點，最高收視亦只得26.7點，而且出現在首周。而在當年的《萬千星輝頒獎典禮》中，《使徒行者2》共獲得19項提名，可惜結果全軍覆沒。

《使徒行者2》的主演分別有三哥苗僑偉、周柏豪、袁偉豪、許紹雄、陳豪、宣萱以及黃翠如等。（劇集海報）

除了可見的數字上，當年在網上亦有不少批評的聲音，無論在劇情、角色以至演員都有不少負評，不過《2》仍有三哥苗僑偉、視帝陳豪、視后宣萱以及綠葉王許紹雄的加持，成功為劇集撓回不少正評。但除此之外，《2》還造就了片尾曲主唱者菊梓喬的成功。還記得《1》的片尾曲、由吳若希主唱的《越難越愛》在當時成為了全成佳話，一句歌詞「無懼世事變改 還是越難越愛」幾乎所有香港人都識唱，而《越難越愛》MV在YouTube的點擊率亦高達1460萬。但《2》的片尾曲《忘記我自己》成績更佳，由2017年9月19日開始累積至今，MV的觀看次數已經超過1620萬，更成為TVB劇集主題曲的YouTube點擊率冠軍。

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