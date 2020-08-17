陳柏宇為線上音樂會籌備三個月：花心思過同囡囡Abi直播

陳柏宇偷偷為樂迷準備嘅線上音樂會,將在星期三晚舉行。

差不多每日都會定時定侯喺IG同囡囡直播嘅陳柏宇(Jason)，今個星期三終於「重拾」歌手身份，喺個人YouTube 頻道舉行線上音樂會！距離上一次開演唱會已經有一年半時間，難怪Jason都話十分期待:「真係餓咗開 show 好耐，大家都因為疫情關係無得出街，我自己都唔例外，除咗必要嘅工作，其他時間都係留喺屋企湊女，所以先會有大家朝朝睇住我哋食早餐，哈哈！好想表演俾大家睇，咁啱有呢個機會，梗係唔可以錯過啦！」

仲有師妹黃妍

為咗今次演出，Jason早在3個月前已經開始籌備，由演唱歌單、場地等幕後工作，統統都有與相關項目的負責同事及製作團隊認真討論及開會研究，他笑言勤力程度比他早上與囡囡 Abigail 做直播的還要高。今次音樂會場地，並非選擇在studio舉行，而係選址一間黑膠唱片店，不過由於場地所限，所以燈光、取鏡角度等都要花唔少心思去計算。

仲有小塵埃同Michael C。

而除咗Jason之外，線上音樂會仲會有小塵埃 (Lil Ashes)、葉巧琳 (Mischa)、黃妍 (Cath) 及新人 Michael C，他們將與 Jason大玩 crossover，所選的演唱作品都經過細心挑選，他們這段期間亦加緊練習，很重視這個演出，希望演出的每位和收看的觀眾都可以開心滿足。

《YouTube MUSIC NIGHT with JASON CHAN 陳柏宇》線上音樂會 - 演出詳情：

日期：8月19日 (星期三)

時間：晚上9時