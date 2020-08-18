黎瑞恩生蛇慘被嘲有報應　霸氣還擊網友心腸歹毒：我仲未死！

47歲歌手黎瑞恩（小恩子）早前上載一張相片，透露自己因生蛇病重近一個月，相片中她的左眼及眼眉甚為紅腫，小恩子直言病情反反覆覆，故除了早前為馬浚偉主編和主演的舞台劇《男人40 CEO》綵排外，甚少公開露面。小恩子直言，現時病情雖然已經漸入佳境，但患處仍然相當痕癢。

小恩子生蛇生上面，然而病情已經好轉。（黎瑞恩FB圖片）

然而小恩子出Po後，竟引來政見不同的網友嘲笑，說她生蛇是報應，「呢個故事教訓我哋，若然未報時辰未到，但說時遲那是快，咁就報咗啦」，亦有網友詛咒她：「有冇攪（搞）錯呀，應該成身都生蛇先係啵」； 更有網友毫不客氣的說： 「你都係死返去微博啦」。

不少網友因為政見不同而嘲笑黎瑞恩生蛇是報應。（黎瑞恩FB圖片）

小恩子亦沒有甘於沉默，昨日（17/8）在Facebook反擊，結果變成罵戰，反擊口出惡言的網友為「心腸歹毒」、「充滿仇恨」、「講嚟講去三幅屁嘅留言」；又謂「我仲未死」，所以「無法承你哋貴言」。

小恩子昨日（18/8）出Po霸氣反擊嘲笑她的網友。（黎瑞恩FB圖片）

帖文至今（18/8）獲得約3,800個讚好。不少粉絲都出面力撐偶像，加入「戰圈」，指嘲笑小恩子的網友為「無口德，無家教，無文化，根本唔需要同佢地（哋）一般見識」；又認為「人在做，天在看，因果循環，睇左（咗）咪算數」。

新帖文留言基本上一面倒支持小恩子。（黎瑞恩FB圖片）

同場加映：黎瑞恩生蛇上眼險毀容 受折磨近一個月：病情反反覆覆