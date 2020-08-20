【法證先鋒IV】收視稱冠但豆瓣只得5.1　《降魔的2.0》內地人最愛

2020年過了大半，是時候為港劇作一次總結，比起港人對TVB又愛又恨的情意結，今次會以沒有慣性收視包袱的內地觀眾視點出發，在13齣港劇之中，ViuTV的《歎息橋》榮登第1位，豆瓣分數高達8.9，TVB的劇集，也有兩齣過8分，如果計埋處境劇《開心速遞》，更高達9分，證明港劇大有市場，不用外購內地劇集。

馬國明和黃智雯的演出，外形尚算合襯。（劇照）

講真其實上一輯《降魔的》更好睇。（劇照）

近年無綫總愛在黃金時段，引入內地劇集，繼《那年花開月正圓》、《延禧攻略》，稍後播出的《錦繡南歌》，殊不知內地觀眾卻反而更喜歡港劇，而今年被讚神劇的《降魔的2.0》就深受內地觀眾追捧。對於內地觀眾，大家錯覺他們還停留在宮鬥劇、穿越劇的階段，但分析在2020年的豆瓣港劇評分，重覆炒冷飯的劇集，早被他們放棄，像只得6.3分的《大醬園》，就被批評只是將《還珠格格》尋親記、《流星花園》失憶情節，再加上姊妹反目、美人特務等炒埋一碟，成為棄劇三甲之一。

2020內地熱播港劇：

+ 10 + 9 + 8

港人稱為神劇的《降魔的2.0》，雖然也獲得8.2的高分數，但遠遠不及排第1位的《歎息橋》，內地網民大讚該劇拍出了港劇的親切感，但卻又有新的表達手法，像不同角色的視點，可以令故事產生莫大的分歧，加上林保怡出色演技，陳奂仁的媽寶角色，有種荒誕得來又很貼近現實的感覺，原來觀眾從來不是不肯拉受新事物。至於在13齣港劇中，TVB劇集《降魔的2.0》及《十八年後的終極告白》，分別獲得8.2及8分，最讓人意想不到是處境劇《開心速遞》高達9分，證明內地觀眾仍是很愛TVB，非看不可。

《歎息橋》以演員各自視點出發，在港劇中相當創新。（劇照）

陳奂仁的媽寶角色，不討好卻又令人印象深刻。（劇照）

同場加映麥明詩行山美圖：