楊明涉醉駕神隱多日終上水　IG自我勉勵：前路難行但會慢慢走過

早前楊明疑似醉駕事件鬧得滿城風雨，甚至引得黃夏蕙於Facebook出Po「正面教訓」後輩楊明：「疫情期間有燉湯唔飲，去飲酒，仲要玩醉駕！咪搞到個社會添煩添亂！」雖然楊明形象插水，但幸得女友莊思明不離不棄，楊明更入住莊思明屋企暫避風頭。兩人神隱多日後，今日（23/8）終於在IG出Post透露近況。

楊明涉醉駕形象插水被警隊「狠飛」 TVB有情有義安排拍新劇

楊明神隱多日，今日終於在IG出Post上水，放行山相。（IG@matyeung）

女友莊思明對楊明不離不棄，醉駕風波期間在旁默默支持男友。（IG@lisa_chng）

近日兩人趁天氣好一起外出行山散心，楊明在女友的扶持下貌似已經收拾心情，重新振作起來，更出文自我勉勵：「前路雖難行，但至少也是一條路！可以選擇停下來，但我選擇努力地慢慢走過去！我會加油！多謝大家！」女友莊思明則在其IG寫上：「Two are better than one, for if they fall,one will lift up the other.（兩個人總比一個人好，如其中一個跌倒了，另一個人就能夠幫手扶持他。）」

雖然有不少網友就引夏蕙姨說話潑楊明冷水：「飲湯好喇你，學咩人飲酒。」，不過仍有大量粉絲留言鼓勵楊明，再加上女友的堅實支持，楊明都無有怕啦！

同場加映：楊明涉醉駕︱為避傳媒暫住莊思敏家 中收風山頂獨立屋愛巢曝光

+ 10 + 9 + 8

同場加映：【多圖】沈月無懼疫情出海玩 最新近照靚樣同媽咪邱淑貞餅印一樣