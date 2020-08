楊明涉醉駕神隱多日終上水　IG自我勉勵：前路難行但會慢慢走過

早前楊明疑似醉駕事件鬧得滿城風雨,甚至引得黃夏蕙於Facebook出Po「正面教訓」後輩楊明:「疫情期間有燉湯唔飲,去飲酒,仲要玩醉駕!咪搞到個社會添煩添亂!」雖然楊明形象插水,但幸得女友莊思明不離不棄,楊明更入住莊思明屋企暫避風頭。兩人神隱多日後,今日(23/8)終於在IG出Post透露近況。

楊明涉醉駕形象插水被警隊「狠飛」 TVB有情有義安排拍新劇

楊明神隱多日,今日終於在IG出Post上水,放行山相。(IG@matyeung)

女友莊思明對楊明不離不棄,醉駕風波期間在旁默默支持男友。(IG@lisa_chng)

近日兩人趁天氣好一起外出行山散心,楊明在女友的扶持下貌似已經收拾心情,重新振作起來,更出文自我勉勵:「前路雖難行,但至少也是一條路!可以選擇停下來,但我選擇努力地慢慢走過去!我會加油!多謝大家!」女友莊思明則在其IG寫上:「Two are better than one, for if they fall,one will lift up the other.(兩個人總比一個人好,如其中一個跌倒了,另一個人就能夠幫手扶持他。)」

雖然有不少網友就引夏蕙姨說話潑楊明冷水:「飲湯好喇你,學咩人飲酒。」,不過仍有大量粉絲留言鼓勵楊明,再加上女友的堅實支持,楊明都無有怕啦!

