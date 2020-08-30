【權力遊戲】Sansa帶「鐵王座」回家做傢俬？　網民讚神還原結局

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終極去年4月播出後至今，仍讓大批粉絲憤怒難平。早前飾演「弑君者」Jaime Lannister的Nikolaj Coster-Waldau宣傳新戲時，直言曾想過捐款重拍結局。這樣一提，再令有關《權力遊戲》的相關新聞再度成為熱話，而日前「Sansa」Sophie Turner就在Instagram限時動態，上載了將劇中鐵王座（Iron Throne）搬回家的照片。

其實有不少藝人都有收藏劇中道具，Sophie今次似乎鐵王座搬回家作傢俬。7月剛誕下女兒Willa的Sophie Turner，日前在IG動態分享了一張她位於洛杉磯家中的照片跟鐵王座重聚，她影着鐵王座的實物，並寫上「Welcome Home」的字樣，令粉絲驚喜萬分大讚神還原《權力遊戲》的結局。

劇情中，Sansa Stark（Sophie Turner飾）最終成為北境女王登上了鐵王座，她曾在IG感性地表示拍攝《權力遊戲》陪伴着自己成長，亦教曉自己很多東西，意義極為重大：「Sansa，謝謝妳教會我勇氣和何謂真正的力量。感謝你教會我要善良、有耐心及帶着關懷來處世。我永遠不會忘記你教會我的一切。」相信今次Sophie將鐵王座帶回家，對自己來說一定別具意義。