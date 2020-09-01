香港小姐2020│林作踩低麥明詩護花遭圍插　裕美反擊：走來懶正義

麥明詩現身《2020香港小姐競選決賽》真係好靚。（資料圖片）

林作與現任女友裕美齊出席港姐決賽。（資料圖片）

《2020香港小姐競選決賽》已經圓滿落幕，但是非仍舊未停。已經轉行返寫字樓做專業人士嘅10A港姐冠軍麥明詩，當晚應邀出席擔任最上鏡小姐評判，與出席睇騷嘅前度林作及其現任女友裕美同場。其後林作為護裕美揚言「裕美真心靚過麥明詩好多」惹外界批評，呢日裕美連發2個POST撐男友。

林作公開指裕美樣樣都好過麥明詩。（Facebook截圖）

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裕美氣憤難平表示：「咁多報章將我同其他人比較時，唔見咁多網民話寫野嘢嗰個人無風度，將我踩完又踩，講到我一文不值，唔見咁踴躍替我平反？依家走來懶正義？我來問咁多位女士，如果你係我，你畀人踩到咁，係咁將你同人比，你男朋友都一言不發唔替你平反，唔認為你係佢心目中最靚嗰個，咁呢位男朋友你可以飛咗去。」

裕美留言撐林作，言語間氣憤難平。 （FACEBOOK：@裕美Hiromi）

對於男友企出嚟撐自己，裕美相當受落：「林作只係個人認為邊個靚，難道選美你話邊個靚好多，你又無風度？咁你哋全部人都唔好話任何人靚定唔靚，因為呢個係無風度嘅行為。作為男朋友，林作係完全知道點樣令自己女朋友安心，佢會令你覺得世界上只有你才是最好的。」不過唔少網友都留言指，明白林作要撐女友，但「為你平反時都可以完全唔提ex的，但林作就非要好小學雞咁又將ex拉埋落水，所以咪畀人X囉。」

裕美另一個留言。 （FACEBOOK：@裕美Hiromi）

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