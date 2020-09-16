靚媽曹敏莉未有回歸幕前打算　直言3位小朋友夠晒數

2003年香港小姐「五料冠軍」曹敏莉（Mandy）今日（16/9）出席慧妍雅集重用口罩捐贈活動，已淡出幕前的她亦有透露近況，Mandy指除了籌備慈善活動外，最重要是照顧家中三位小朋友：「籌備幫助社會嘅活動同埋籌錢，除咗慧妍雅集之外，當然係喺屋企照顧三個小朋友。」

曹敏莉出席慧妍雅集重用口罩捐贈活動。（梁碧玲攝）

受疫情影響，Mandy的三位小朋友經常留在家中，作為媽媽更要照顧他們的身心健康，於是在家安排不同的活動：「長期冇得返學學習，同其他小朋友玩身心係會有影響，盡量喺屋企安排啲益智活動。我大囡鍾意煮嘢食，喺屋企日煮夜煮，而家三位小朋友一齊煮，主要焗麵包、蛋糕，餅」。Mandy深深明白到小朋友終日留在家，難免會有情緒：「好諒解佢哋會悶，有時會跑嚟跑去，比平時嘈好多，但都係正常，最緊要有正能量。（有冇發佢哋脾氣？）間唔中都會有，但大家會溝通返，同佢哋講『媽媽有時都會攰』。」

受疫情影響，Mandy的三位小朋友經常留在家中，作為媽媽更要照顧他們的身心健康。（梁碧玲攝）

Mandy淡出幕前多年，她透露未有回歸幕前的打算：「幕前演出就少啲，暫時專注慈善工作，照顧3位小朋友，同埋間唔中會畫下油畫，暫時唔會有幕前演出。（有冇打算追多一個小朋友？）結婚前諗住生四個，每一個生完都話『唔再生』，真係好攰。生完3個之後覺得照顧佢哋要好多精神、時間，尤其返咗學又要跟功課，而家3個Meet到我個Peak，暫時3個都夠。」

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