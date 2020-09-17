鬼同妳上位｜林鈺洧與亡靈人鬼情未了　七仙羽：你要上位佢要上身

林鈺洧（Denice）衝出房間，在眾人面前失控大叫大喊。

ViuTV靈探真人騷節目《鬼同妳上位》邀請8位對娛樂圈充滿憧憬同夢想嘅女生參加，之不過喺熱身賽時，就已經有參賽者因身體不適而退賽。第二集，師傅七仙羽安排「靈界同伴」出場，同參賽者走入已故巨星大宅進行靈探，一句「屋主一早到咗」搞到大家震騰騰，而喊呢一環似乎都係意料中事。

入屋打功夫打到咁開心。

第三集一開始，林鈺洧（Denice）同柔柔一組入屋靈探，七仙羽一路觀察時，竟然話由於Denice有少少混血feel，同屋主太太有幾分相似，於是提出「同屋主演一次人鬼情未了，同佢擁抱下得唔得？」Denice明確十分抗拒，但七仙羽當聽唔到，仲叫Denice打開雙手，嘴吧微微張開。據了解當日節目拍攝的大宅，其實是指於1983年車禍逝世的功夫巨星傅聲，佢喺77年與甄妮結婚，並舉行了一場世紀婚禮，被外界視為金童玉女。傅聲離世後，甄妮傳靠精子冷凍技術，為亡夫誕下女兒甄家平（Melody）。

呢三位擺明食花生。

或者係因為見班參賽者無得揀，主持人火火之後提出著三點式入屋拍片打功夫，最終原來都只係測試大家嘅誠意。七仙羽見大家拍片咁落力，於是送出大獎--通靈予Denice，要佢獨留暗黑嘅大屋之中。經過七仙羽作法後，一聲「呢度好多，可以入嚟」，又話「驚都無用，你要上位佢要上身，大家各有所需，我咁辛苦請咁多出嚟，你唔入去？」入屋後，Denice石化一樣，叫極都無反應，七仙羽即時好緊張咁大叫「出事」並衝入屋將Denice拉走。只見Denice十分驚恐，仲頻頻回望，見得樣即時出晒嚟，與此同時，另一參賽者Aki即緊張到想嘔……搞完呢場大龍鳳，火火請七仙羽同屋主溝通，睇下屋主到底鍾意邊位參賽者。「佢話唔識睇，覺得一般，同埋大叫大嚷好煩……」對於以上情節，網民幾乎一面倒彈「好流」，指「個師傅似嚟搞笑多啲」、仲係咁叫節目比飯盒師傅。

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