Criminal｜Kit Harington演性侵嫌疑犯　演技超班甩Jon Snow形象

英國男星Kit Harington憑HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「Jon Snow」一角而成名，他在劇中的正直形象深入劇迷心。而日前在Netflix上架的《Criminal: UK》第二季中，飾演捲入性侵案的嫌疑犯，超大反差的形象，獲得劇迷大讚演技超班。

《Criminal》第二季於9月16日上架。（Netflix圖片）

《Criminal》的主要劇情跟過往一般的犯罪懸疑劇不同，場景只局限於警方審訊室裏面，故沒有追逐或查案的場面，加上有大量對白，不專心很容易會錯失緝兇的細節。由於首季收視不錯，最近就推出了第二季。第二集就由Kit Harington擔正，飾演一位被女員工控告性侵的暴躁傲慢生意人。

他在第二集開頭有長達6分鐘的獨白，還原他版本的「案發經過」，更多次強調是女方主動接近自己，並指兩人發生關係是兩情相悅，最後忍不住爆喊。縱然他在劇中的演技很好，始終都騙不過調查人員，而結局最終如何，這裡就不劇透了。有不少劇迷看完這一集後，大讚Kit Harington的演技。就連同劇演員Rochenda Sandall都激讚他的演技超班，還成功搣甩《權力遊戲》中被定型的角色。