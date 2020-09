日模松岡李那(Linah)近年已返回日本定居並積極在當地發展事業,擁有美好身段的她經常在社交平台大派福利。今日(30/9),她在IG洗版式上載靚相騷修身成果,穿上黑色Sports Bra的她大曬纖腰,性感得來不失健康美。Linah寫着:「Trying to get curves. A little bit plump tho...(想有點曲線,雖然還有點豐滿)」。網民非常滿意Linah的身形,大讚:「Nice Body」。