18歲加拿大女星Iman Vellani將於2022年播出的Disney+超級英雄劇集《Ms. Marvel》擔任女主角,飾演Marvel史上首位穆斯林英雄「驚奇女士」(Ms. Marvel),而Iman今日(1/10)亦有在Instagram公布消息:「Speechless and excited! Wish me luck.(講唔到嘢、好興奮,祝我好運)」有份參演Marvel重頭戲《永恆族》 (The Eternals)的42歲巴基斯坦裔美國男星Kumail Nanjiani也留言表示感動流涕。

Ms. Marvel於2013年首次現身,當時是在《Marvel隊長》(Captain Marvel)漫畫中亮相,翌年推出個人漫畫系列。Ms. Marvel原名Kamala Khan,是一名住在英國新澤西州的巴基斯坦裔少女,與Marvel隊長份屬好友,因擁有異人族的基因,所以得到隨意改變身體的形狀的能力。

點擊下圖觀看Iman Vellani的IG相片: