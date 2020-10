崔建邦告別幕前九個月　預告強勢回歸：將有全新電視節目

崔建邦加入無綫後,主力做主持,而佢亦係咁多屆「飛躍進步男藝員」中,唯一唔拍劇而獲獎嘅男藝人。

曾經每個TVB大騷都會見到崔建邦嘅身影,但自今年1月《今日VIP》壽終正寢後,已經好耐無見AMIGO有新作。呢日佢喺IG貼出廿年前嘅港台員工證,預告將強勢回歸電視圈:「我將會有一輯全新嘅電視節目,約定你,到·時·見! 」

對上一次崔建邦主持TVB大騷,已經係19年12月嘅《善心滿東華》。(IG:amigochoi)

崔建邦當年喺新城電台做DJ,輾轉間到了香港電台任兼職助理,認識當時任職港台的陳志雲,奠定日後入無綫之路。曾扶搖直上成為大騷主持鐵腳,更於2007年的萬千星輝頒獎典禮中獲得飛躍進步男藝員大獎,成為TVB當紅的金牌主持之一。可惜其後多單負面新聞影響下沉寂落嚟。

崔建邦戀上混血英文教師Jessica,不時大曬恩愛。(IG:amigochoi)

呢日佢貼出廿年前港台員工證話:「呢張係我2001年加入港台嘅員工證,不經不覺係呢一行已經做咗21年,一路起起伏伏,但我深信,念念不忘,必有迴響,雖然不是每次都成功,但是只要你堅持,機會仍然喺度,有一個好消息要同大家講,我將會有一輯全新嘅電視節目,約定你,到·時·見! #My name is Bong #我的志願」最尾Hashtag 「#我的志願」,係佢2017年其中一個節目名稱,當時節目貼身直擊佢重踏闊別15年嘅拳擊擂台,參加人生最後一場比賽,唔知係咪準備推出第2季呢?

崔建邦貼出廿年前港台員工證透露新動向。(IG:@Amigochoi)

崔建邦曾於18年12月喺IG留言話:「我真的很喜歡做主持!每次揸起支咪嘅時候,所講嘅每句說話其實都係用生命嘅熱誠去講出嚟,無論有幾攰,甚至乎病緊,只要上到台,我便會豁出我的全部!很感恩到今天仍能在台上為大家帶來歡笑!希望能夠陪伴大家直到我老去!突然想起蘇永康的一句歌詞:「步步有風,西裝筆挺,我是個主持!時來運到,荊棘滿途,照樣盡人事!」共勉之! 」