崔建邦告別幕前九個月　預告強勢回歸：將有全新電視節目

崔建邦加入無綫後，主力做主持，而佢亦係咁多屆「飛躍進步男藝員」中，唯一唔拍劇而獲獎嘅男藝人。

曾經每個TVB大騷都會見到崔建邦嘅身影，但自今年1月《今日VIP》壽終正寢後，已經好耐無見AMIGO有新作。呢日佢喺IG貼出廿年前嘅港台員工證，預告將強勢回歸電視圈：「我將會有一輯全新嘅電視節目，約定你，到·時·見！ 」

對上一次崔建邦主持TVB大騷，已經係19年12月嘅《善心滿東華》。（IG：amigochoi）

崔建邦當年喺新城電台做DJ，輾轉間到了香港電台任兼職助理，認識當時任職港台的陳志雲，奠定日後入無綫之路。曾扶搖直上成為大騷主持鐵腳，更於2007年的萬千星輝頒獎典禮中獲得飛躍進步男藝員大獎，成為TVB當紅的金牌主持之一。可惜其後多單負面新聞影響下沉寂落嚟。

崔建邦戀上混血英文教師Jessica，不時大曬恩愛。（IG：amigochoi）

呢日佢貼出廿年前港台員工證話：「呢張係我2001年加入港台嘅員工證，不經不覺係呢一行已經做咗21年，一路起起伏伏，但我深信，念念不忘，必有迴響，雖然不是每次都成功，但是只要你堅持，機會仍然喺度，有一個好消息要同大家講，我將會有一輯全新嘅電視節目，約定你，到·時·見！ #My name is Bong #我的志願」最尾Hashtag 「#我的志願」，係佢2017年其中一個節目名稱，當時節目貼身直擊佢重踏闊別15年嘅拳擊擂台，參加人生最後一場比賽，唔知係咪準備推出第2季呢？

崔建邦貼出廿年前港台員工證透露新動向。（IG：@Amigochoi）

崔建邦曾於18年12月喺ＩＧ留言話：「我真的很喜歡做主持！每次揸起支咪嘅時候，所講嘅每句說話其實都係用生命嘅熱誠去講出嚟，無論有幾攰，甚至乎病緊，只要上到台，我便會豁出我的全部！很感恩到今天仍能在台上為大家帶來歡笑！希望能夠陪伴大家直到我老去！突然想起蘇永康的一句歌詞：「步步有風，西裝筆挺，我是個主持！時來運到，荊棘滿途，照樣盡人事！」共勉之！ 」