【亞姐2020】疑不滿亞視未派發入圍獎金　三分一佳麗跳船現退選潮

《2020亞洲小姐競選》香港區賽事將於11月1日舉行，但賽事至今可謂一波三折。早前除了遲遲未確實決賽日期之外，近日有人爆料指，大會早前承諾入圍佳麗可獲現金獎一萬元，而三甲更分別可獲10萬元、5萬元和3萬元獎金。但大會於上月28日私下通知入圍佳麗後，卻未有派發獎金，在亞視傳出財困的傳聞下，近三分一佳麗決定「跳船」退選。

（左起）陳美濤、周倩誼、 張玥、彭紫荊、高文君

據報道指，最初原定有21名佳麗參選，但其中先後有佳麗以不同理由退賽，合共7位佳麗退選，而最新退選佳麗為吳雪儀。現只剩下14名佳麗包括練樂儀、林寶玉、周倩誼、張玥、何雙妍、李穎仙、吳燚曦、高文君、彭紫荊、蔡小蝶、陳美濤、馮熙淳、張凱琳及趙桐恩，比大會預期入圍人數少一人，故佳麗們可跳過淘汰賽直接晉級。

另外，又傳特訓時間安排惡劣，每日「朝9晚7」入大埔特訓，令一班佳麗怨聲載道。

前亞姐冠軍陳煒不認為有人會因為一萬元而退選。（IG/@alicechanwai）

亞視發言人回應，獎金將於香港區賽事完結後才發放；至於特訓時間方面，發言人指有最新時間表寫明每日的活動。前亞姐冠軍陳煒接受訪問時坦言，她不認為有人會為一萬元退選。

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