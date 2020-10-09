陳嘉寶秘密生B毫無跡象　IG曬懷孕8個月泳照再親解不肥之迷

「邦民女」陳嘉寶（Anjaylia）去年一月為有錢老公黃頌祈誕下女兒Hosanna之後，上月中突然宣布第二個女兒Eliana經已出世，其Instagram上的照片竟無處尋獲她懷孕的線索，保密功夫相當厲害。

Anjaylia上月中突然宣布第二個女兒Eliana經已出世，其Instagram上的照片竟無處尋獲她懷孕的線索，網友紛紛驚歎她的保密功夫相當厲害。。(ig@epaphras)

網民不但驚歎於Anjaylia的保密功夫，更大讚她瘦身有成，產後極速回復fit爆身形。Anjaylia於周四（8/10）分享兩張懷孕時期的背部相，分別是懷孕8個月和9個月照片，但相中絲毫看不出她懷孕的跡象。

其實Anjaylia分享這兩張照片是旨在回答粉絲疑問，她在文中表示，實際上從其背部就可看出她懷孕的端倪：「細心的話可以看出腰線已經差不多消失並化為直線」。她透露，懷孕期間保持窈窕的秘訣是做運動，「運動的核心主要在於段練大腿小腿肌肉、強化腰部」。

她又強調自己過去一年，甚至坐月期間都沒有減過肥，並解釋因為剛生完BB的媽媽需要營養才能保持身體健康，Anjaylia對於保持身形都挺有自己一套！

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