李榮浩同楊丞琳結婚無幾耐就開始被逼分隔兩地無得見面。(楊丞琳微博)

楊丞琳同李榮浩結婚一年,點知因為疫情被逼分隔兩地已經200日無法見面,即使係二人生日、結婚周年等紀念日通通只能隔空傳情。Rainie呢日喺IG STORY寫下「200天的概念是…」,流露思念心情。

楊丞琳李榮浩去年9月領證結婚。(李榮浩@微博)

去年7月李榮浩宣佈向楊丞琳求婚成功,9月17日於安徽合肥領證結婚,原本打算今年補擺喜酒,但因疫情關係難以舉行,而且兩口子連見面擁抱都唔得,足足200日未親身見到對方一面。分開第100天時,楊丞琳哭訴:「今天第100天,分開太久了」。10月11日佢又寫上:「200天的概念是...」、「來賓麻煩點播一首《Singing In The Rain》獻給這200天,I sing around, walk around without u. 我會好好的,好好的生活」,並再附上一個掩額Emoji。