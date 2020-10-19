【Emily in Paris】IG洩蜜同遊紐約　Gabriel同Mindy拍出新戀情？

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）上架兩個多星期，熱潮直捲全球，更登上各地點播排行榜第一位。雖然劇中對法國人的刻板印象令不少法國人不滿，但依然不減劇迷對劇集的喜愛。劇中飾演靚仔大廚Gabriel的法國型男Lucas Bravo成為一眾女劇迷的完美情人，不過現實中Lucas似乎已經心有所屬，對象竟然是同劇演員？

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模特兒出身的Lucas在劇集推出後人氣急升，Instagram追蹤人數倍增至近93萬。有不少網民都很好奇究竟Lucas有沒有女朋友，他接受雜誌《Glamour》訪問時被問到可會跟同劇演員拍拖，他認為工作時應該保持專業：「雖然永遠不知道會發生甚麼，但我盡可能專注在工作和角色當中。」可是有眼利的網民發現，Lucas在個多月前跟飾演保姆Mindy的Ashley Park同遊紐約。兩人更結伴去欣賞舞台劇和演唱會，而女方更多次在他的限時動態出現，令網民猜測兩人是否在蜜運中。

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據知Lucas目前還是單身，雖然兩人在劇中角色沒有任何交流，卻成為好友。Lucas去紐約只是旅遊，而Ashley就盡地主之誼帶他四處遊玩。另外，Lucas曾在訪問中透露跟Ashley成為好友的有趣過程：「我們在拍攝的第二天相識，她（Ashley）起初以為我是負責道具的工作人員，加上我們居住的地方距離很近，雖然我們沒有一起同場，但自此我們便成為了好友！」

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