無綫(TVB)藝人劉温馨近來的網絡人氣急升,不是因為有參演過劇集或是節目出街,而是因為她頻頻在IG更新性感靚相,俘虜了不少粉絲的心。繼早前一輯出海比基尼照之後,今日她再度發功,貼出了一輯靚爆的婚紗,寫道:「Even if all that people care about is how high you can fly, there are still those who care if you are tired from all the flying。(即使人們只關心您能飛得多高,也仍然有人在乎您是否對飛行感到疲累)」是不是另有暗示呢?

劉温馨又有新相。(IG@lau_wanhing)

劉温馨浸泡泡浴。(IG@lau_wanhing)

