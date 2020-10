Adele激減4個碼現黃蜂腰　瘦身後首亮相唱《Someone Like You》

英國天后Adele自去年跟交往8年的丈夫Simon Konecki離婚後,脫胎換骨積極減肥。沉寂多時的Adele在美國時間昨晚(24/10),終於首次公開亮相綜藝節目《Saturday Night Live》(簡稱SNL)擔任主持。Adele成功瘦了4個碼驚現黃蜂腰,更在節目中大獻歌喉,大批網民大讚她判若兩人!

Adele先以一襲超Deep V黑色造型現身,貼身的剪裁將她的瘦身成果表露無遺。除了充滿骨感的鎖骨和肩膀,還尋回纖腰,大批觀眾為她健康努力的成果而感到震驚。她在節目中換上多個造型飾演不同角色,充分展現其喜劇功力。

在其中一部份,SNL惡搞配對真人騷《The Bachelor》中,扮演參賽者的Adele大獻歌喉,即場唱出多首Hit爆歌曲,包括《Someone Like You》、《When We Were Young》、《Hello》、《Rolling in the Deep》。這一集播出後,大批網民在Twitter表示Adele瘦身後容光煥發,舉手投足都充滿自信,更表示看到Adele就已經有Keep Fit的動力。另外,有粉絲為Adele多年後公開獻唱《Someone Like You》而感到非常感動,更留言指一聽到Adele開口就立即毛管戙。

