劉思希假戲真做跌落樓梯：好開心這個「真跌」令到鏡頭好「真」

劉思希曾參選《2011年度香港小姐競選》，因長相貌似前無綫電視女藝員廖安麗而獲傳媒稱為「年輕版廖安麗」，之後則簽約無綫電視，曾於2011至2012年擔任TVB娛樂新聞台主播。（Instagram／@lisalauseehei）

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「導演一日未嗌CUT都要繼續演落去﹗」係周星馳喺《喜劇之王》中嘅對白，亦係唔少演員堅守嘅專業。參選港姐入行嘅劉思希，近年有唔少劇集都見到佢身影，最近正忙於拍攝新劇《我家無難事》，點知前晚（25日）一場逃生戲就發生意外假戲真做跌落樓梯：「演員的本能是繼續做下去。」

劉思希正忙於拍攝新劇《我家無難事》（IG：@lisalauseehei）

劉思希上載多張受傷照，見到佢雙膝同手都擦損撞瘀，腳踝位置更加係腫到雞蛋一樣，佢留言話：「昨晚拍了一場很激烈的戲，講我為了逃生衝落後樓梯再摔到；沒想到真正拍時，我因為穿着四吋高跟鞋，衝了幾級樓梯就真的摔到了，連續「扇」了幾級樓梯直接摔了一大跤.... 導演同攝影師都叫了出來，但演員的本能是繼續做下去，所以立即起來，繼續做戲，最後我們看playback，好開心這個「真跌」令到鏡頭好「真」，這個take可以用了。演員拍戲時整個人是亢奮的，大部分的痛當下都可以忍到，凌晨收工回家先發覺腰骨及腿部都很痛，原來有幾處損傷腫得厲害，但自己睡覺時還在想剛才的一幕，要怎樣做才可以有更好的效果呢？」

劉思希雙膝跌到瘀晒。（IG：@lisalauseehei）

拍攝當下腎上腺素上升，忘記痛楚，即使返到屋企好傷好痛，劉思希都覺得一切值得：「這一幕將來呈現在電視上大概不超過10秒的時間，但背後幕後人員的努力，傷痕平復就需要一定的時間，所以我平時特別敬佩武打演員，都是一路受著五勞七傷走過的。如果你問我，重來一次，會想自己這樣摔到嗎? 我可以好變態地說.... 想的，因為可以不經意地成就一個好的鏡頭....世上有一種語言，只有同行才能明白；鏡頭好，效果好，甚麼都是值得的。」