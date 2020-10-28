錢國偉病逝｜賈曉晨感激提攜之恩　古巨基：心很痛眼淚不能停止

錢國偉在TVB由低做起，亦令他熟悉每一個製作細節。（資料圖片）

錢國偉微博相(圈中多老友, 同藝人合照, 演唱會製作)

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有「金牌監製」之稱嘅錢國偉（Wilson）10月27日因胰臟癌病逝，終年58歲。佢生前曾主理多個受歡迎綜藝節目及演唱會等，在圈中人緣甚廣。古巨基與Wilson份屬好友，Wilson曾多次擔任基仔演唱會監製，更於2012年二次創作《江南Style》MV變成《Hong Kong Style》。基仔上載一張與錢國偉於紅館舞台上嘅照片：「心很痛很痛很痛。眼淚不能停止。短信（訊）記錄裡那些相片和對話。我們每次的並肩作戰。每場演唱會前在我耳機𥚃你說的那句『基仔good show』。心很痛很痛。願你早登極樂。」

古巨基錢國偉份屬好友，更於2012年二次創作《江南Style》MV變成《Hong Kong Style》成為熱話。（影片截圖）

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當年被Wilson發掘參與綜藝節目而走紅嘅JJ賈曉晨亦喺微博哀悼：「從我人生中第一個綜藝節目美女廚房，到味分高下，到奬門人，到做你們的伴娘，到我們兩家的小孩差不多時間出生，到參加對方小孩的生日會，十幾年了，你是我的前輩，也是我的朋友，我們大家一起成長。。。很幸運認識了你這位有才華、又幽默、重義氣、愛老婆、愛小孩的朋友。。。很難過，一路走好。。。」

JJ賈曉晨感激錢國偉多年來提攜。（賈曉晨微博）

Coffee林芊妤亦再撰下長文，感激錢國偉於自己低潮時伸出援手。（IG：@coffee89921）

另外崔建邦亦留言話：「Wilson哥，收到你離去的消息，控制不了自己傷痛的情緒，由以前經常在中環見面，到後來見得最多嘅地方係匡湖居嗰間超市，想不到那次見面後便是永遠……懷念與你相處的每一個畫面，最記得你最後跟我說要加油﹗我知道了，你好好休息﹗我相信有一天我哋一定會再見﹗永遠懷念你﹗」