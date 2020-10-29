木棘証人｜170cm秦啟維疫市爆騷兼加人工：以前覺得身高係障礙

秦啟維加入無綫4年，由娛樂新聞台做起，近日因在《木棘証人》的身高問題而引來網民討論。（劇照）

亞視執笠之後，有不少亞視舊將轉投無綫繼續發展事業。當中包括喺熱播劇集《木棘証人》飾物刑事調查隊督察嘅秦啟維，劇中處處針對羅子溢（羅仲謙），唔少網民都指秦啟維雖然身高略為輸蝕，但勝在有氣勢同演技。

網上嘅資料顯示秦啟維身高有173，他接受《香港01》訪問時表示:「唔係啦，我身高係5呎6吋半。」即係170CM。(資料圖片)

自言身高5尺6寸半(約170CM)的秦啟維，於93年畢業於香港演藝學院，他透露當年亞視同無綫都有到學校招生。「最先係拍片casting，之後無綫有興趣，叫我去面試，但言談間佢哋好似覺得我真係同上鏡有差別，我估係身高問題，因為90年代嘅小生都係高大靚仔。」雖然不被錄取，但秦啟維好快被亞視收歸旗下所有，並安排佢同袁潔儀做兒童節目主持，先唔好講經驗，單係身高就已經令小朋友十分有親切感。

無論亞視定無綫，秦啟維嘅待遇都十分好，這是他最感恩的一點。(資料圖片)

效力亞視22年，經歷過好幾次改朝換代，但秦啟維並不覺得悲慘。「其實我喺亞視時人工都幾高，有一段時間我嫲嫲病咗，需要插胃喉同請工人照顧，我當時嘅人工係完全負擔得起醫療費。」秦啟維透露亞視在執笠前夕，雖然有遲出糧的情況，但他從未覺得亞視虧欠自己任何東西。

秦啟維老是常出現《愛·回家之開心速遞》。（影片截圖）

至於加入無綫嘅契機，秦啟維就話功臣一定係人稱B哥嘅張志明（現為無綫非戲劇分部經理暨節目監製）。「因為曾經在《今日睇真啲》合作過，所以亞視執笠後，佢向Sandy推薦我。本身公司想安排我做《東張西望》，但B哥知我一直想拍劇，提議我做娛樂新聞台先，除咗多啲機會接觸到劇集監製之外，仲可以等觀眾認識自己。」待遇方面，秦啟維透露公司特意提早與自己續約，除咗有人工加之外，亦安排他拍劇。「其實好感恩，自已喺逆市中有得加人工之餘，今年仲爆埋騷。而且有時聽返啲監製講，好多推薦我拍劇嘅編審其實都係亞視舊同事，覺得大家都好照顧我。以前我會覺得身高係一個障礙，但而家無咁諗，因為我又唔係想要擔正做主角，有劇拍、有得發揮已經真係好滿足。」