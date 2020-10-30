楊千嬅大談媽媽經　林珊珊自爆曾跟蹤女兒約會目睹二人親熱

楊千嬅主持的Youtube頻道「My Live TV」，節目「千言．萬煮」第5集請來的嘉賓是林珊珊，於明晚（31日）星期六8時播出，今次兩位人母的共同話題，是虎媽VS佛系媽媽，她們覺得做媽咪是一門學問，上一代與現在的教育方式截然不同，二人在節目中分享與子女相處之道，千嬅認為養兒一百歲，長憂九十九！即使子女成人，為人母的始終有種牽掛！

兩位媽媽邊煮邊傾！

楊千嬅的兒子Torres年紀雖少，但在溝通過程中，令她有所得著，千嬅覺得珊珊很了解與人溝通，所以與女兒相處有如朋友一樣，這是一件好不容易的事，因為不同成長階段，有不同的處理方法，由小時候到青春期，再到成年期是有個調節過程。林珊珊認為每日也在學習中，她日日在問自己怎樣會做得好些，回家與女兒如何分享事情。對於千嬅這個媽媽，珊珊覺得她既非虎媽，亦非佛系媽媽，因為她口硬心軟！珊珊又自言，是個喜恕無常的媽咪，有時忘記自己是媽咪身份比較好，如果常常以媽咪自居，便有很多規條出來，所以她會視女兒是朋友。千嬅則自言會用比較用寛鬆度對兒子，但有很多事要令他明白。

楊千嬅曾自爆生Torres時非常驚險。（IG/ @real_ting）

林珊珊又分享了女兒一些相處點滴，她表示，細女野人十多歲拍拖，她偷偷跟著對方約會，卻目睹女兒被男友親熱搭肩頭，她當時心諗咁唔掂喎！回家後與女兒分享她的意見。另一次野人與男友在社交平台上，放出一張性感親熱照，她初時看見也很驚訝，不過後來覺得又幾吸睛，如果她自己年輕又有好身材，相信也會這樣影相。珊珊自言，希望與女兒同步成長，直到自己老去，這是人生美麗的事！

真係估唔到林珊珊咁緊張！

至於千嬅與Torres也有趣事分享，她笑謂，Torres用另類方法去監控她，因為他用工人姐姐的手機，開了一個家庭群組，並邀請部份家庭成員加入，希望從而得知有關她的事！珊珊笑言，千嬅不用擔心Torres，還是擔心自己多些，因為兒子已知道如何去管理她的事！對於兒子成才，千嬅表示，她當然希望Torres成績考第一，不過即使考包尾也不會過份怪責，因為她當年讀書成績也試過失敗，最重要是知道自己為何包尾。

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