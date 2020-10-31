今晚請客｜龔嘉欣姚子羚自爆曾嚐陳敏之母乳　嚇到黎諾懿定晒格

黎諾懿和陳敏之合作主持的全新節目《今晚請客》，將於明日（1日）播出，主持亦會請來同樣熱愛烹飪的藝人大顯身手，陳煒、張曦雯、龔嘉欣、王敏奕等嘉賓各自帶來最拿手美食，向觀眾奉上不同滋味！而首集嘉賓龔嘉欣的片段就率先曝光，她更自爆曾一嚐陳敏之母乳滋味!

《今晚請客》首集請來龔嘉欣做嘉賓！（影片截圖）

節目中，龔嘉欣特別分享幾年前出Trip時曾經一嘗陳敏之母乳：「因為當時敏之媽媽嗰陣……子樂幾大呀？（啱啱出世冇耐。）因為佢飲唔晒啲奶就會浪費，咁佢就請咗我同姚子羚試飲人奶啦！」陳敏之就即場澄請：「錯啦，唔係我請佢哋飲人奶，而係佢哋見到我多餘嘅人奶覺得浪費，就話不如我哋飲呀，仲話佢哋成世女都未試過人奶，結果佢就將我啲奶飲晒。之後仲話好好味呀媽媽，可唔可以第2日再畀我哋飲呀？好恐怖呢啲女仔。」站在一旁的黎諾懿「定晒格」未及參與話題，龔嘉欣又稱：「唔准笑，人奶真係好有益！」而黎諾懿又誤爆龔嘉欣十多年前為男友以及朋友下廚一事，令龔嘉欣當場相當尷尬。

估唔到兩位咁鍾意！（IG/@kungkaty）

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