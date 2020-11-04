Lady Gaga為拜登站台激嬲特朗普　網民寸爆留言：唱歌適合你多啲

美國總統大選已經進入點票階段，今年有多位荷里活明星及歌手都紛紛呼籲民眾投票，而選擇在大選前夕為民主黨總統候選人拜登站台的Lady Gaga，卻因而激嬲特朗普，更遭對方唱衰。

得悉Gaga為對手拜登站台，特朗普較早前在賓州拉票時公開批評Gaga，更在支持者面前唱衰Gaga及同樣支持拜登的Jon Bon Jovi：「現在他（拜登）有Lady Gaga，其實Lady Gaga不是這麼好，我有很多故事可以跟大家分享。我可以告訴你有關Lady Gaga的故事，我知道很多有關她的故事。而Jon Bon Jovi？每次我見到他，他都會擦我鞋。」

Gaga支持拜登。（IG圖片/ladygaga）

特朗普的言論一出，有大批粉絲立即在Lady Gaga今早上載的站台片段上留言支持偶像。不過，亦有大批特朗普的支持者在帖文瘋狂洗版留言，指Lady Gaga支持拜登必定會失去很多粉絲，更有人表示Gaga作為歌手就應該做回歌手的本份，唱好歌邊足夠，而不是在政治上歸邊。

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