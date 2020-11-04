港視劇《選戰》2022特首選舉結果終出爐　李心潔贏定廖啟智？

2020美國大選（US Elections）昨日（3/11）進入關鍵投票日，現任總統特朗普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），共和黨與民主黨，皆展開四年一度的關鍵決戰，世界各地的人都非常關心最後結果，而特朗普更在結果正式公布之前，發表勝利預告：「我們正在贏得一切」。其實，香港都出現過戲劇性甚強的選舉對壘，但不是指唐英年和梁振英的2012年行政長官選舉，而是香港電視網絡（HKTV，簡稱港視）製作，由李心潔、廖啟智和王宗堯等主演的劇集《選戰》（2014）。

劇集《選戰》李心潔、廖啟智和王宗堯等主演的劇集《選戰》，在2014年11月19日首播。（海報）

《選戰》故事圍繞2022年香港特首選舉中的權力爭鬥，講述女主角葉晴（李心潔飾）一邊背負着亡夫韋文軒（潘燦良飾）的使命，一邊抱住追求公平無私的理念參選特首，後來她一方面發現丈夫死因不簡單，一方面要又面對何松柏（郭鋒飾）為首的民自黨黨內壓力，同時又要面對競選對手、來自振民黨的立法會主席宋漫山（廖啟智飾）的攻擊，最後將一切成敗押在特首選舉投票上。

總導演黃國強接受傳媒訪問時曾透露，女主角葉晴（李心潔飾）一角的背景、性格參考了曾出版自傳的翁山蘇姬、蔡英文及朴槿惠。（電視畫面）

作為HKTV的「開台劇」，一連15集的《選戰》獲譽為「年度神劇」，除了情節緊湊、角色吸引和對白精警，不少觀眾都大讚劇集緊貼當時時事、「應景」，能夠引起共鳴。《選戰》亦創造出不少熱潮，不但使陳詩慧作詞、作曲及主唱的插曲《I’ll Be There》成為了當年的大熱歌曲，亦捧紅了「男神」王宗堯，飾演張癸龍的他在戲中不羈、有型，更與拍檔陳逸寧有一幕超激情的霸王硬上弓戲份，挑戰香港電視史尺度。

點擊下圖觀看《選戰》激情畫面：

+ 23 + 23 + 23

雖然如此，《選戰》卻因為HKTV一直未能獲批電視牌照，所以被迫「爛尾」收場。在第15集大結局中，便交代到特首選舉點票情況，起初葉晴、宋漫山兩人票數旗鼓相當，後來宋卻稍佔上風，到了新界東票數宣布一刻，又因為颱風中斷電子訊號，令觀眾未能知道確實票數，而故事亦就此結束。除此之外，《選戰》大結局亦未交代赴台蒐集宋漫山黑材料的張癸龍再次遇襲後是生是死，以及葉晴亡夫的真正死因，令劇集遺下了三大未解之謎。

點擊下圖重溫《選戰》最後一幕：

+ 29 + 29 + 29

到底誰是《選戰》「2022年特首選舉」終極贏家？劇集總導演黃國強（KK）接受《香港01》訪問時便透露封塵6年的「選舉結果」：「葉晴贏，險勝，但其他就唔方便透露喇，因為版權係王生（王維基）手中。（而家埋唔到尾會唔會覺得可惜？）咁又冇，時機已過，都冇辦法。」