陳繹嵐親自設計「珍珠太陽眼鏡」　DJ Soda超Like戴住上電視跳舞

名模陳繹嵐（Eunis、前名陳嘉容）繼早前與友人合作創立了自家服飾品牌後，最近便與眼鏡店老闆合作推出「珍珠太陽眼鏡」，日前見到實物後更急不及待試戴，又大擺甫士拍照，自己做「生招牌」：「其實我好鍾意戴太陽眼鏡，而且我又喜歡珍珠，發覺很少有這樣的配搭，於是便跟開眼鏡店的好朋友提議，試試這樣的配搭如何。」

Eunis試戴「珍珠太陽眼鏡」自己做「生招牌」。

作為這方面「初哥」，Eunis直言首次設計太陽眼鏡便有不錯反應，連人氣韓國「最性感女DJ」DJ Soda亦鍾情Eunis設計的太陽眼鏡，更戴上節目跳舞，令Eunis相當驚喜︰「估唔到韓國人氣女神都愛我的作品，之前朋友話我知時我都唔信，仲問他們是否看錯，當看到片段後，真係好開心，原來年輕人都認同我的品味。」

DJ Soda也有戴Eunis的「珍珠太陽眼鏡」。

對於今次「成就解鎖」，作品還衝出香港，Eunis坦言未敢諗要真正進軍眼鏡市場，因還有很多功夫要準備，她說︰「這次其實是想實現自己的夢想，擁有自己設計的太陽眼鏡，當然也想投資這門生意，但我要設計多幾款再考慮。」除了繼續設計時裝及眼鏡，Eunis透露正籌備儀容課堂給年輕女生，於多方面發展做「女強人」。