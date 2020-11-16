女神朱主愛新MV紀錄外婆純真愛情故事　90年代工人造型超驚艷

朱主愛以多個造型重溫外公外婆過去數十年的時光。

馬來西亞唱作女神朱主愛(小草) 在《創造營2020》，憑借一手包辦作曲、填詞的新歌《老公公老婆婆》登上微博熱搜榜，MV萬眾期待下，今日(16日)終於正式面世。老公公老婆婆》MV的拍攝對朱主愛來說是一種全新的經歷，首次在自己的MV裡面不擔任主角，為了更好還原老公公與老婆婆的愛情故事，朱主愛大膽將自己「隱身」，以第三視角來圍觀和見證。

在MV中，朱主愛以多個造型重溫外公外婆過去數十年的時光，先是身穿男士西裝變身街頭畫家，八字小鬍鬚俏皮可愛，畫出「老公公」偷瞄街頭美女的一幕，惹得「老婆婆」勃然大怒，吃醋打罵的場面滑稽又溫馨。去到90年代，朱主愛變身90年代的工人，在酒吧擔任服務生，「老婆婆」到酒吧踩場，引起一場「老公公」與酒客 「大逃亡」的混亂搞笑場面。更為驚喜的是，朱主愛巧妙結合了經典影片《鐵達尼號》中女主角琦溫斯莉的露絲，復刻了與里奧納度狄卡比奧飾演的傑克在船頭擁抱的經典畫面，表達了外公與外婆的唯美而浪漫，驚艷不已，為MV平添電影質感，就連小草自己也連聲稱讚：「這真是我拍過最好看的MV了！」

八字小鬍鬚俏皮可愛。

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