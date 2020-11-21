【雙祥見】阮兆祥教化特技妝　鼻涕原來係咁整！

想要哨牙原來好簡單。（影片截圖）

黎耀祥及阮兆祥主持嘅《雙祥見》，每集都會分享圈中趣事。最新一集黎耀祥提到當年拍攝電影《風雲》時，為了飾演的角色每日花兩個多小時化妝，為了有爛面的效果，要先在臉上塗上膠水再擦至甩皮的感覺，而臉上的水泡其實是BB油，用針筒打進氣泡當中。他表示每日收工要遂小將「臉皮」撕下來，落妝後整張臉都是泛紅，需時兩個多小時。

呢條鼻涕遠睇其實幾似。（影片截圖）

之後阮兆祥提到早前主持《福祿壽》系列時，不時要扮鬼扮馬，有一次要重現《流氓大亨》萬梓良、鄭裕玲經典一幕。「我當時諗要點令啲鼻涕強烈啲，於是同當時化妝師Gary商量，佢後來諗到用病人用來癒合傷口嘅透明膠搓成一條。到錄影時，我將透明膠插入鼻孔，好高、喺陳自瑤臉上晃動。」睇返當年嘅《荃加福祿壽》片段，扮鄭裕玲嘅陳自瑤，一感覺到條鼻涕愈來愈靠近，即時彈起身走人，非常好笑。之後阮兆祥又提到拍攝時點扮哨牙，他說由於造牙套比較費時，所以試過用橙皮代替，他之後更即場以檸檬皮示範，用刀切出牙齒的闊度，過程簡單但效果象真，阮兆祥表示呢一招都係Gary諗出來。

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而阮兆祥口中的Gary，就係生前效力TVB 20多年，除了係不少當紅小生花旦御用化妝師外，亦主理《獎門人》、《港姐選舉》等重頭節目工作。2014年Gary於家中心臟病發猝逝，享年39歲。

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