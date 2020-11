瑪莉嘉兒邀Ariana Grande世紀合唱　聖誕特輯12月登陸Apple TV+

還有一個月就到聖誕節,而「聖誕女王」瑪莉嘉兒(Mariah Carey)就跟Apple TV+合作推出的聖誕特輯《Mariah Carey's Magical Christmas Special》即將在12月4日上架。今次瑪莉嘉兒特別邀請到Ariana Grande、Jennifer Hudson、Snoop Dogg、人氣 YouTuber Billy Eichner、一對仔女Moroccan & Monroe等超強陣容助陣。

聖誕特輯將於12月4日在ATV+上架。(Apple TV+圖片)

聖誕特輯結合奇幻且溫馨的故事情節,講述今年聖誕將至,各地卻出現「氣氛危機」,位於北極的聖誕老人基地,深知世上只有瑪莉嘉兒能力挽狂瀾。節目結合耳熟能詳的節日佳音、盛大歌舞演出以及充滿驚喜的動畫,希望為全球觀眾及樂迷帶來最有氣氛的聖誕。

相信大家每年聖誕節都會聽Mariah Carey的金曲《All I Want For Christmas Is You》。(電視畫面)

最令人期待的,就是特輯收錄了瑪莉嘉兒與特別嘉賓Ariana Grande及Jennifer Hudson重新演繹的聖誕舞曲《Oh Santa!》。另外,為了慶祝是次節日特別呈獻,Apple Music邀得瑪莉嘉兒跟音樂主持Zane Lowe於12月7日進行獨家專訪,並由瑪莉嘉兒親自挑選節日歌單、暢談音樂新作及近日推出的回憶錄《The Meaning of Mariah Carey》。聖誕當日,瑪莉嘉兒更會現身Apple Music Hits電台頻道,主持長達6小時播放節日金曲、分享金曲《All I Want For Christmas Is You》的故事、昔日的佳節回憶。

點擊下圖看更多Mariah Carey的靚相: