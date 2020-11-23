最美麗的第七天｜泳兒翻唱主題曲揮低原唱　終極改詞版同裕美有關

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。

除了故事之外，最令觀眾印象深刻的算是與劇集同名的主題曲《最美麗的第七天》，此曲由鄭嘉穎主唱，與12年前一樣，鄭嘉穎的歌聲每晚準時在劇集正式播放之前在觀眾耳邊蕩漾，有一種呼喚大家坐定定煲劇的感覺。但其實在劇中插播同一首歌曲時，這首主題曲又會變成另一把女聲—泳兒。2005年參加「英皇新秀歌唱大賽」後入行，更憑一首《感應》一炮而紅，2008年翻唱鄭嘉穎的《最美麗的第七天》除了成為劇中插曲之外，更兩度登上「勁歌金榜」冠軍，反而原唱鄭嘉穎則未見踪影，他與周勵淇合唱的片尾曲《抱著空氣》則兩度上榜。

網民大讚泳兒翻唱嘅《最美麗的第七天》更加好聽！（資料圖片）

其實除了泳兒的翻唱版本之外，《最美麗的第七天》主題曲還有一個「三級版本」。當年有網民為此曲重新填詞，由原本的歌詞「七天中的希冀 記憶再儲起 心中一生的美是曾 遇你」改為含粗口、色情元素的「七天中的希冀，我Hi你XX，聽朝起身XX換鞋，裕美」，而且更一度成為網絡潮語，最近重播《最美麗的第七天》，有不少網民都反映聽到「七天中的希冀」時就會聯想到「我Hi你XX」和裕美，非常洗腦！

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