潮流日常│容祖兒分享私藏滋潤護膚品　對抗秋冬乾燥肌好輕鬆

近來不少女藝人轉攻彩妝KOL之路，容祖兒（Joey）都係其中一份子，不時在內地社交平台分享化妝和護膚心得。踏入冬季，她分享了自己對抗秋冬乾燥肌的私藏好物，以及底妝不浮粉秘訣。

容祖兒近日也加入KOL行列，分享護膚化妝心得。（容祖兒IG圖片）

每到秋冬，皮膚因缺少水份而比較乾燥，需要用上比較滋潤的護膚品，Joey指自己的皮膚比別人更容易乾燥，她說：「每個人摸到我的手都會很驚訝為什麼這麼乾，像柴皮一樣！」她這次分享針對身體、手部和唇部的滋潤產品，都是她多次回購的私藏清單，點擊圖片：

Joey指自己的皮膚特別乾，一到秋冬季節就像柴皮一樣。（影片截圖）

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Joey入行20年，被化妝經驗豐富，因此自己也從化妝師身上學會不少實用的化妝技巧，也變成一個化妝專家，被問及如何避免浮粉，Joey就指出兩大重點，首先上粉底前一定要塗上滋潤的護膚品，第二就是上粉的粉撲要先用水弄濕，用紙巾吸去多餘水份，再用來上粉底，就能打造出一個透肌貼薄不浮粉的底妝。

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Joey入行多年，被化妝20年，自己也成為一位專家了！（影片截圖）

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