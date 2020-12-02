最美麗的第七天｜周勵淇赴白川鄉準備十足　帶三個大喼要裝啲乜？

最近由鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤以及唐詩詠主演的2008年劇集《最美麗的第七天》於深宵時段播出，觀眾徐了可以重溫經典螢幕情侶鄭嘉穎和周勵淇的演出之外，亦順道可以看看日本靚景，慰藉一下近一年完全沒機會出國的心情。

真係拍到旅遊特輯咁呀：

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其實無綫拍劇向來捨得揼本，除了近年願意重金禮聘昔日花旦回巢坐陣之外，亦喜歡到外國取實景拍攝為觀眾帶來新鮮感，以《最美麗的第七天》為例，劇組人員遠赴日本兩星期拍攝，取景地方包括有飛驒高山、白川鄉以及金澤等地。

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點擊下圖重溫TVB的部分外景：

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白川鄉是日本著名的旅遊聖地，尤其是冬天的景色，正如觀眾在劇中看的一樣，當地經常被厚厚的積雪覆蓋著，整個地區都白濛濛一片，再配以古舊的和風建築，每年都吸引到大量遊客到訪打卡潮聖。不過當地冬天氣溫較低，每年12月至2月平均溫度亦接近甚至低於零度，有觀眾就質疑劇中周勵淇的衣著會否太過單薄，認為她愛靚唔愛命。

連手套都唔洗戴，又真係激咗啲喎！當日仲要天陰陰無陽光！（截圖）

不過事實上，周勵淇為抵禦嚴寒做足準備！最近「大台寶藏」就將當年（2007）採訪《最美麗的第七天》劇組準備上機的片段放到YouTube頻道，只見周勵淇有好幾件行李，而且每件都包得又脹又實，至於入面有啲咩？周勵淇話：「帶咗好多暖包，我帶咗100個！係我啲粉絲送，可能佢哋驚我凍親，不過我會贊助全個劇組人員。」

重溫當年的訪問片段：

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