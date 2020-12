鄧紫棋頒獎禮上重提與前經理人恩怨：信任的人其實反而傷害了自己

近年主力在內地樂壇發展歌唱事業的鄧紫棋 (G.E.M.) 紅遍中國,她日前在領取咪咕音樂頒獎禮的年度最佳專輯獎,以及年度港台最佳女歌手獎時,就在台上發表感言分享了她離開舊公司的感受。G.E.M.表示:「在過去的一年,對我來說比較艱難的一年,離開了舊公司,要面對很多困難,無論是創作上還是法律上,發現原本信任的人其實反而傷害了自己,但是我要特別感謝我的歌迷,是他們的支持,讓我堅持下去。」 她同時獲頒了年度十大金曲獎以及最受排超隊員喜爱歌手獎。

G.E.M.獲頒四獎。(鄧紫棋微博)

而G.E.M.的工作室亦於微博發文表示:「The old has gone, the new has come,離開舊的一切,用最好的心境迎接未來;@GEM鄧紫棋 在新的世界裡當一回公主。」G.E.M.與前經理人張丹合作多年,年前卻突然關係決裂更要鬧上法庭。早前她接受一個節目訪問時曾談及與前經理人公司蜂鳥音樂的糾紛,表示:「自己有很長一段時間覺得自己是有憂鬱症的。」期間還因心酸而激動落淚。

她在台上發表感言分享了她離開舊公司的感受。(微博截圖)

GEM同張丹合作多年,估唔到最後決裂更鬧上法庭。(鄧紫棋IG)

