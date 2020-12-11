衛蘭終於出英文EP　重唱經典節日金曲盼疫情下為歌迷送暖

Janice終於推出英文專輯。

聖誕將至，衛蘭（Janice）低調為樂迷製造驚喜，推出聖誕主題的studio live，Janice特別挑選幾首自己非常喜愛嘅聖誕歌，有啲更係細細個已經開始聽。雖然籌備這次studio live的時間唔多，但係Janice同樂隊喺編曲上都花咗好多心思，希望可以給大家呈現一種新鮮感，同時保留歡樂節日氣氛。

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Janice希望透過EP在這本是普天同慶的特別日子為大家帶來一種溫暖和愛。

Janice表示聖誕節係自己特別喜歡嘅節日，亦有感係一年之終，可以好好反思自己，回顧每一年值得感恩嘅事情，就算當中遇到難關，換一個角度去睇，可能背後隱藏著一種祝福。她說：「這次很高興能夠錄製一個聖誕主題的studio live，希望能夠將聖誕氣氛帶到每一個人心中。這一年大家都過得不容易，相信大家未必有心情慶祝，所以更加希望透過這張EP能讓大家感受到愛與關懷。今次我特意將這個studio live 命名為 《A Reason To Rejoice》，因為聖誕節是一個歡樂的節日，希望大家不要忘記聖誕的真正意義。」